Spotify ha finanziato l’insediamento di Donald Trump con oltre centocinquantamila euro

Il giornale svedese Dagens Nyheter ha pubblicato la notizia cheavrebbe contribuito alla realizzazione dell’ultimo Inauguration Day, la cerimonia d’insediamento in cuiha fatto ufficialmente ritorno alla Casa Bianca. Daniel Ek, dall’alto del suo patrimonio (stimato da Forbes) di 4,8 miliardi di dollari, avrebbel’evento con. Numeri non da capogiro, tenendo conto delle donazioni di altre aziende come Amazon e Meta, che hanno sborsato somme ben maggiori, ma abbastanza elevati da far capire in che direzione il vento dei multimiliardari stia soffiando.Domenica 19 gennaio, il giorno prima delle celebrazioni, il colosso dello streaming ha organizzato un brunch per festeggiare il ruolo che i podcast hanno avuto nelle elezioni presidenziali.