Sarà il team turco del Petkimspor il terzo avversario di Priftis & C.

ilIzmir (Smirne) la terza avversaria della Pallacanestro Reggiana nel girone ‘K’ della Basketball Champions League. La squadra turca ha infatti superato per 93-85 gli israeliani dell’Hapoel Holon in gara 3 dei play-in, staccando il pass per il ‘Round 16’. La squadra di coach Dimitris(nella foto) proseguirà il proprio cammino martedì alle 21 a Tenerife e poi, la settimana successiva, ovvero martedì 4 febbraio, voleranno in Turchia per affrontare proprio il. Ricordiamo che si qualificheranno ai ‘quarti di finale’ solo le prime due di ciascun raggruppamento, con le spagnole (Tenerife e Manresa, rispettivamente quarta e sesta in classifica nella Liga Acb.) che sono le grandi favorite anche se la Unahotels è pronta a dare battaglia. Dopo questo doppio impegno la ‘Bcl’ per Reggio riprenderà il 5 marzo, quando al ‘PalaBigi’ arriverà Manresa, poi la settimana successivala volta di Tenerife (mercoledì 12 marzo alle 20 sempre in via Guasco).