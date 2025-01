Ilgiorno.it - Sabbio Chiese, uomo intossicato dal monossido: ricoverato in camera iperbarica

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia), 23 gennaio 2025 – Unnella notte tra mercoledì e giovedì è rimastoall’interno della sua abitazione di, satura didi carbonio. Per fortuna si è accorto che qualcosa non andava ed è uscito di casa, recandosi al pronto soccorso autonomamente. Qui gli hanno controllato i livelli dinel sangue constatando che aveva riportato una forte intossicazione da gas, che ha reso necessario il ricovero all’ospedale Citta di Brescia, dotato di. Quando è stato scoperto da cose era causato il malore i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia si sono recati sul posto dove hanno verificato la presenza di gas in casa e poi l’hanno bonificata. Proveniva da una bombola.