Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Real Sociedad: qualificazione in tasca

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la settima giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni eBasta un solo punto alladi Baroni per chiudere in anticipo il discorso. Un punto che permetterebbe ai biancocelesti di essere tra le prime otto della seconda manifestazione europea, quindi direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. E questo ovviamente fa gola a Baroni.in(Lapresse) – Ilveggente.itChe contro la, una squadra importante che lo scorso anno, ad esempio, ha fermato l’Inter in Champions League, non vuole rischiare davvero nulla. In campo ci vanno i migliori con un solo cambiamento, almeno queste sono le previsioni della vigilia, rispetto a quelli che di solito sono gli undici che vanno in campo: tra i pali ci va Mandas al posto di Provedel, mentre tutti gli altri saranno al loro posto.