Oscars 2025 | ecco le nomination!

Dopo due rinvii causati dai disastrosi incendi che hanno terrorizzato Los Angeles nei giorni scorsi, il momento tanto atteso è arrivato: circa un’ora fa, in diretta su Hulu, Disney+ e profili social dell’Academy, Bowen Yang e Rachel Scott hanno rivelato quali sono i candidati a vincere il premio più ambito del mondo del cinema.Eda voi lepiù attese!Miglior film d’animazioneFlowInside Out 2Memorie di una lumacaWallace & Gromit: Le piume della vendettaRobot selvaggioMiglior film internazionaleI’m Still Here (Brasile)The Girl with the Needle (Danimarca)Emilia Pérez (Francia)The Seed of the Sacred Fig (Germania)Flow (Lettonia)Miglior sceneggiatura non originaleA Complete Unknown, di James Mangold e Jay CocksConclave, di Peter StraughanEmilia Pérez, di Jacques Audiard, Thomas Bidegain, LéaMysius e Nicolas LivecchiNickel Boys, di Ramell Ross e Joslyn BarnesSing Sing, di Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin e John “divine G” WhitefieldMiglior sceneggiatura originaleAnora, di Sean BakerThe Brutalist, di Brady Corbet e Mona FastvoldA Real Pain, di Jesse Eisenberg5 settembre, di Moritz Binder, Tim Fehlbaum e Alex DavidThe Substance, di Coralie FargeatMiglior attrice non protagonistaMonica Barbaro, A Complete UnknownAriana Grande, WickedFelicity Jones, The BrutalistIsabella Rossellini, ConclaveZoe Saldana, Emilia PérezMiglior attore non protagonistaYura Borisov, AnoraKieran Culkin, A Real PainEdward Norton, A Complete UnknownGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The ApprenticeMiglior attore protagonistaAdrienn Brody, The BrutalistTimothée Chalamet, A Complete UnknownColman Domingo, Sing SingRalph Fiennes, ConclaveSebastian Stan, The ApprenticeMiglior attrice protagonistaCynthia Rivero, WickedKarla Sofìa Gascòn, Emilia PérezMikey Madison, AnoraDemi Moore, The SubstanceFernanda Torres, I’m Still HereMiglior regiaAnora, Sean BakerThe Brutalist, Brady CorbetA Complete Unknown, James MangoldEmilia Pérez, Jacques AudiardThe Substance, Coralie FargeatEd infine,ci.