Oscar 2025 Isabella Rossellini candidata ma per Vermiglio niente da fare

aglicome migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger.di Maura Del Pero, invece, non rientra nella cinquina dei Migliori film internazionali. Sono state annunciate oggi a Los Angeles le candidature ai Premiche saranno assegnati domenica 2 marzo a Los Angeles con una cerimonia di gala al Dolby Theatre di Hollywood. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, Ìm Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Sono questi i 10 film in nomination per l'al Miglior film della 97ma edizione, annunciati in una cerimonia - condotta dall'attrice Rachel Sennott e l'attore e sceneggiatore Bowen Yang - più volte posticipata a causa degli incendi. In lizza per l'come Miglior regista ci sono Sean Baker per Anora, Brady Corbert per The Brutalist, James Mangold per A Complete Unknown, Coralie Fargeat per The Substance e Jacques Audiard per Emilia Perez.