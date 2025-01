Lapresse.it - Nato, Rutte: “Trump ha ragione, Paesi europei arrivino almeno al 2% di spesa”

Leggi su Lapresse.it

Il Segretario generale della, Mark, dàa Donaldin merito al “poco” contributo deiall’alleanza militare. “Il problema non sono gli Stati Uniti, il problema è l’Europa elo ha sempre ribadito, in Europa si spende poco in termini di difesa“, ha dettoin un evento a margine del World Economic Forum di Davos, in Svizzera.: “Il 2% non è quasi sufficiente”“Abbiamo assistito a questa ripresa dellada parte dell’Europa”, ha spiegato, sottolineando che “il problema, ovviamente, è che non siamo ancora tutti al 2%“. Inoltre “il 2% non è quasi sufficiente” perché “lacollettivamente non sarà in grado di difendersi tra quattro o cinque anni se ci si attiene al 2%”.