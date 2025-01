Minsait è partner tecnologico del Napoli Fintech Lab il laboratorio di open innovation della Parthenope

Leggi su Ildenaro.it

La collaborazione con il mondo accademico permette alle aziende di contribuire alla riduzione del divario fra competenze richieste dal mondo del lavoro e skill possedute dai giovani al termine del loro percorso di studi. Ne è fortemente convinta, società del Gruppo Indra leader nella trasformazione digitale, che è diventatadel “Lab”, un progetto di alta formazione del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di’ parte del progetto d’Eccellenza per il Ministero dell’Università eRicerca per il quinquennio 2023-2027.Giunto alla quarta edizione, ilLab è undifocalizzato sulla ricerca, ideazione, prototipazione e scouting di nuovi concept di prodotti e servizi finanziari, che siano caratterizzati da proposizioni di valore coerenti con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per Agenda 2030.