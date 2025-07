I Fantastici Quattro | Gli Inizi i character poster sembrano pubblicità anni ’60

I Fantastici Quattro: Gli Inizi portano lo spirito degli anni ’60 con character poster che sembrano vere e proprie pubblicità d’epoca. Marvel Studios ci immerge in un universo retrò, svelando i protagonisti mentre promuovono gadget come i “Guanti Mirage” e il “Dopobarba Caldo”. Un tocco di nostalgia che rende questa anteprima ancora più entusiasmante: l’attesa per il reboot nell’MCU cresce sempre di più.

I Marvel Studios hanno pubblicato alcuni nuovi poster dei personaggi per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che mostrano tutti e quattro i membri del team mentre pubblicizzano vari articoli come i “Guanti Mirage” ( Donna Invisibile ) e il “Dopobarba Caldo” ( Torcia Umana ). Ieri, durante un evento stampa a Londra, sono stati proiettati 30 minuti del reboot dell’MCU e ora abbiamo maggiori dettagli su ciò che è stato mostrato, per gentile concessione di MTTSH. Sappiamo già che vengono menzionati i cattivi Puppet Master, Mad Thinker, Diablo, Red Ghost e il Mago (non siamo sicuri che appaiano davvero), e ora si vocifera che vedremo i Fantastici Quattro affrontare il mostro dell’Uomo Talpa indossando i loro classici costumi neri e blu. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

I fantastici quattro: il leader sorprende i fan cambiando reed richards - I Fantastici Quattro stanno vivendo un'epoca di sorprendenti trasformazioni, e la recente novità sul cambio di leadership di Reed Richards sta facendo discutere fan e addetti ai lavori.

