Calciomercato Milan pronta nuova offerta per lui dopo aver perso Archie Brown

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo aver perso Archie Brown, i rossoneri sono pronti a fare una nuova offerta per rafforzare la corsia di destra. La sfida ora è conquistare il primo nome sulla lista di Tare, che rappresenta la prima scelta come nuovo terzino destro. Il deadline si avvicina e le strategie si intensificano: tutto per assicurarsi un rinforzo di valore e mantenere alta la competitività in campionato.

. Ecco chi è ora la prima scelta di Tare per il ruolo di terzino destro Il calciomercato Milan entra nel vivo per quanto riguarda il rinforzo sulla corsia di destra. La dirigenza rossonera ha individuato l’obiettivo principale per il ruolo di terzino destro e sta accelerando per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, pronta nuova offerta per lui dopo aver perso Archie Brown

