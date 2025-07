Assegnazioni provvisorie 2025 | date deroghe precedenze e risposte ai casi più frequenti

Se sei un docente in attesa di assegnazioni provvisorie per il 2025, è fondamentale conoscere le date chiave e le novità introdotte dal nuovo contratto. Dal 14 al 25 luglio, potrai presentare domanda su Istanze Online, usufruendo di deroghe e precedenze potenziate. Scopri come queste modifiche potrebbero influire sulla tua mobilità e preparati al meglio per questa importante fase. Le risposte ai tuoi dubbi sono a portata di clic!

Le domande di Assegnazioni provvisorie per i docenti potranno essere inoltrate su Istanze Online dal 14 al 25 luglio 2025. Il nuovo contratto integrativo ha introdotto alcune novità rispetto all’anno precedente, pur confermando le deroghe al vincolo triennale e ampliando le possibilità di ricongiungimento e precedenza. Di seguito, una guida dettagliata con risposte ai quesiti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - deroghe - risposte

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

https://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-docenti-2025-domande-dal-14-al-25-luglio-deroghe-precedenze-e-non-solo-question-time-con-craparo-gilda-live-venerdi-11-luglio-alle-1600/ Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26, domanda dal 14 al 25 luglio: chi può partecipare, le deroghe, i motivi. IL CONTRATTO firmato [PDF] Vai su X

Assegnazioni provvisorie docenti 2025: domande dal 14 al 25 luglio. Deroghe e precedenze. RISPOSTE AI QUESITI; Assegnazioni provvisorie 2025/26: nuove regole per i docenti; Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI.

Assegnazioni provvisorie docenti 2025: domande dal 14 al 25 luglio. Deroghe e precedenze. RISPOSTE AI QUESITI - Assegnazioni provvisorie docenti anno scolastico 2025/26: le domande saranno disponibili su Istanze online dal 14 al 25 luglio. orizzontescuola.it scrive

Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI - Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il personale docente nell'anno scolastico 2025/26: una misura molto attesa perché ... Secondo orizzontescuola.it