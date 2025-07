Nicholas Hoult è stato pagato considerevolmente più di David Corenswet e Rachel Brosnahan per Superman

Nicholas Hoult, promessa di Hollywood noto per il suo ruolo negli X-Men, ha attirato l’attenzione non solo per la sua recitazione, ma anche per il compenso considerevole ottenuto per il ruolo di Lex Luthor in Superman. Nonostante abbia perso il soggetto di Batman a favore di Robert Pattinson e sia stato battuto da David Corenswet come protagonista di Superman, la sua retribuzione si distingue. Ma cosa lo rende così speciale nel mondo dei supereroi? Scopriamolo insieme.

Dopo aver perso il ruolo di Batman a favore di Robert Pattinson, la star del franchise X-Men Nicholas Hoult fece un provino per il ruolo del protagonista di Superman . e fu battuto sul tempo da David Corenswet. Ma non disperatevi troppo per lui, però, perché oltre a essere stato scelto per il ruolo di Lex Luthor, è stato pagato considerevolmente di più dell’Uomo d’Acciaio. Secondo Puck, Hoult ha incassato 2 milioni di dollari per il suo ruolo in Superman. Al contrario, Corenswet e l’attrice di Lois Lane, Rachel Brosnahan, hanno ricevuto 750. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

