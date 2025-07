Dealcolati? Esperienze negative meglio far assaggiare il mosto Intervista al presidente Ais Sandro Camilli

Festeggiando 60 anni di passione e competenza, l'Associazione Italiana Sommelier rinnova il suo impegno di innovare e comunicare con stile. Dopo aver affrontato esperienze negative legate al dealcolato, ora propone di far scoprire il vero cuore del vino: il mosto. In questa intervista al presidente Sandro Camilli, scopri come l'AI S intende adattarsi ai tempi moderni, portando il mondo del vino verso un futuro più autentico e coinvolgente.

L'Associazione Italiana Sommelier festeggia 60 anni e rilancia la sua missione: "Il mondo è cambiato, dobbiamo farlo anche noi, a partire dalla comunicazione e un linguaggio smart". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Dealcolati? Esperienze negative, meglio far assaggiare il mosto”. Intervista al presidente Ais Sandro Camilli

