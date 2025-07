A casa Milan salta il banco | stoccata improvvisa per Allegri

Max Allegri si trova al centro di un vero e proprio terremoto a Casa Milan, con un colpo di scena che ha squarciato le certezze. Dopo aver preso in mano i rossoneri, il tecnico livornese deve fare i conti con una sfida inaspettata e complessa. Tra ottimismo dichiarato e tensioni sul campo, il suo operato sarà sottoposto al severo giudizio dei risultati. E ora, la vera domanda è: come reagirà Allegri a questa battuta d’arresto?

Max Allegri deve fare i conti con una batosta improvvisa: è saltato il banco, il tecnico livornese è costretto a rivedere i suoi piani. Max Allegri, nuovo tecnico del Milan, ha cominciato a dirigere i primi allenamenti dei rossoneri. Nel corso di un evento organizzato da BMW l’allenatore livornese ha detto che il lavoro fin qui svolto è positivo e che si respira una buona aria: tuttavia Allegri sa bene che saranno poi i risultati a parlare. “ C’è molta unità di intenti, e volontà di dare una linea unica – le parole di Acciughina – il Milan è un brand a livello mondiale, al quale noi dobbiamo dare tanto rispetto. 🔗 Leggi su Sportface.it

