Alberi in centro a Bologna ancora polemica Rifondazione comunista | Soldi sprecati mentre si distrugge il giardino San Leonardo

La questione degli alberi nel cuore di Bologna accende ancora le polemiche, divise tra tutela ambientale e accuse di spreco di risorse pubbliche. Mentre il Comune ha recentemente piantato oltre sessanta nuove piante nelle piazze principali per fronteggiare l’ondata di caldo estremo, Rifondazione Comunista contestataria denuncia un presunto spreco di soldi e il degrado del giardino San Leonardo. La tensione tra protezione ambientale e gestione pubblica si fa sempre più palpabile, lasciando la città a riflettere sul suo futuro verde.

Bologna, 12 luglio 2025 – Non si placa la polemica sugli alberi nelle piazze del centro storico di Bologna. Da due giorni il Comune ha sistemato oltre una sessantina di piante (alberi e arbusti) tra le piazze Nettuno e Re Enzo in vista della settimana da temperature estreme in arrivo e dopo il caldo torrido di qualche giorno fa. Dopo l' attacco del centrodestra, da FdI alla Lega, è arrivata la stoccata anche da Rifondazione comunista. Alberi in centro, l'attacco del Partito di rifondazione comunista. "Gli alberi in vaso di piazza Maggiore, oltre ad essere una presa in giro verso i cittadini, sono uno spreco di denaro pubblico, ennesimo esempio della ipocrisia imperante nella nostra cittĂ ".