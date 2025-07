Missili cinesi all’Iran? Pechino smentisce ma l’asse militare ha già forma

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, mentre Teheran avrebbe ricevuto batterie missilistiche cinesi, rafforzando la sua difesa aerea. Nonostante Pechino smentisca, le fonti arabe confermerebbero le consegne, avvenute subito dopo la tregua del 24 giugno, pagate con petrolio iraniano. Un’operazione che evidenzia una nuova dinamica geopolitica, complicando ulteriormente gli equilibri nella regione e aprendo scenari di grande incertezza.

Teheran avrebbe ricevuto batterie cinesi di missili superficie-aria, secondo fonti arabe citate da Middle East Eye. I sistemi, parte di un accordo energetico-militare post-bellico, servirebbero a ricostruire una rete di difesa aerea devastata durante i 12 giorni di guerra con Israele. Le consegne, avvenute subito dopo la tregua del 24 giugno, sarebbero state pagate con barili di petrolio iraniano, in un'operazione che un funzionario definisce "creativa", ma coerente con le pratiche di triangolazione usate da anni da Teheran per aggirare le sanzioni. Un baratto strategico che incrocia necessitĂ reciproche – la Cina energivora e l'Iran che deve ricostruire le sue difesa dopo i colpi subiti.

