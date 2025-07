Il carico di lavoro eccessivo non è mobbing | lo dice la Cassazione

Il mobbing sul lavoro è una realtà difficile da riconoscere, ma le sue manifestazioni sono spesso evidenti e dannose. Dalla pressione costante alle umiliazioni pubbliche, i comportamenti persecutori possono coinvolgere colleghi, superiori o datori di lavoro. La giurisprudenza italiana, con sentenze come quella della Corte di Cassazione n. 14890, chiarisce quando tali comportamenti diventano illegali e quali siano i diritti del dipendente vittima. Scopriamo insieme come tutelarsi e affrontare questa problematica.

Con quali comportamenti si manifesta il mobbing sul lavoro? La giurisprudenza in materia di atti persecutori da parte di colleghi, superiori o datori di lavoro è molto ampia: comprende numerose sentenze che aiutano a fare chiarezza e a capire quando un dipendente può tutelarsi in tribunale e chiedere un risarcimento. Di recente, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema. Con la sentenza n. 14890 ha precisato che non si configura mobbing quando l’azienda “carica” il personale di lavoro, a patto che siano rispettate alcune condizioni ben definite, tali da fugare ogni dubbio. Nel prosieguo vedremo quali sono queste condizioni e perché la decisione della Suprema Corte rappresenta un punto di riferimento utile per capire quando, anche in presenza di forte stress lavorativo, non si può parlare di mobbing. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il carico di lavoro eccessivo non è mobbing: lo dice la Cassazione

In questa notizia si parla di: lavoro - mobbing - cassazione - carico

"Omosessuale e calabrese", in appello resta in piedi solo il risarcimento dei danni per il mobbing sul lavoro - In un contesto in cui l'uguaglianza e il rispetto dovrebbero essere valori fondamentali, una vicenda di mobbing omofobo sul lavoro scuote le coscienze.

Il carico di lavoro eccessivo non è mobbing: lo dice la Cassazione; La Cassazione sulla spettanza della reversibilità al figlio invalido; Lavoro pesante o stressante è sempre mobbing?.

Mobbing e straining nella PA: cosa dice la Corte di Cassazione - TAG24 - La sentenza della Cassazione evidenzia inoltre la responsabilità dei datori di lavoro di garantire un ambiente ... Riporta tag24.it

Mobbing: la guida legale - Studio Cataldi - il diritto quotidiano - che prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro di “adottare le misure necessarie a ... Scrive studiocataldi.it