Incidente lungo la Sr71 | coinvolto un motociclista

Un incidente lungo la SR71 tra Olmo e il Matto, frazioni di Arezzo, ha scosso la tranquillità locale. Nei pressi del distributore di benzina, un veicolo e una motocicletta si sono scontrati in modo spettacolare, coinvolgendo un motociclista. Immediato l'intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza, pronti a prestare soccorso e a fare luce sulle cause di questo incidente che ha attirato l'attenzione di tutta la comunità.

Incidente stradale lungo al Sr 71 tra gli abitati di Olmo e il Matto, frazioni del Comune di Arezzo. Qui, nei pressi del distributore di benzina, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - lungo - coinvolto - sr71

Scontro tra un’auto ed un motociclista: il centauro resta sull’asfalto, ferito. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale. Il brutto incidente lungo via Navicella ad Anagni - Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata di Anagni, in via Cerere Navicella, coinvolgendo un motociclista in un violento impatto con un’automobile.

Incidente lungo la Sr71: coinvolto un motociclista; Incidente lungo la Sr71: grave un motociclista; Arezzo, incidente a Policiano. 56enne finisce in ospedale.

Incidente lungo la Sr71: coinvolto un motociclista - Traffico bloccato lungo la regionale 71 dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto il conducente di una moto ... Lo riporta arezzonotizie.it

E' in rianimazione il centauro coinvolto in uno scontro sulla Sr71 - E' ricoverato nel reperto di rianimazione in gravi condizioni il motociclista di 37 anni che è rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri mattina, sabato 28 giugno, lungo la Sr71 nei pressi della ... Da arezzonotizie.it