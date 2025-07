Riccardo sepolto dalla sabbia il padre rompe il silenzio | parole strazianti

giorni scorsi, ha assistito impotente alla tragedia. Un dramma che ha squarciato il cuore di tutta la comunità e lasciato un’immensa ferita nel ricordo di una vacanza che doveva essere spensierata. La perdita di Riccardo ci ricorda quanto possa essere fragile la vita, anche nelle situazioni più semplici e apparentemente innocue.

Doveva essere una semplice vacanza in camper, una di quelle che restano nel cuore per le risate, le grigliate e i tuffi in mare. Ma a Montalto di Castro, giovedì pomeriggio, tutto si è trasformato in un incubo. Una buca scavata per gioco, una manciata di minuti, e Riccardo Boni, 17 anni, non c'era più. Sepolto vivo dalla sabbia nera e pesante della spiaggia libera, sotto gli occhi inconsapevoli del padre che, a differenza di quanto insinuato sui social, non dormiva affatto. Sui lettini del Camping California, Riccardo era arrivato solo il giorno prima con la sua famiglia: mamma, papà, due fratellini di 8 e 5 anni, una sorella di 14.

? Il padre di #RiccardoBoni, il 17enne che a Montalto di Castro mentre giocava con i fratellini più piccoli è morto sepolto dalla sabbia della buca che stava scavando, ha espresso il suo sconcerto per l’accaduto. “Perché non ha urlato? Era a pochi metri da m Vai su X

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto in una buca in spiaggia scavata coi fratellini, smentisce che al momento della tragedia stesse dormendo sul lettino: "Io li tenevo a portata di vista, a due-tre metri. Stavano scavando una buca per gioco e poi Ri Vai su Facebook

