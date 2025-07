chi era alessandro nebbiolini il ragazzo morto a corsico nel naviglio la notte del suo compleanno

Alessandro Nebbiolini, giovane di appena 24 anni, avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno circondato dall’affetto dei suoi cari. Invece, la notte del 12 luglio, in un tragico incidente sul Naviglio di Corsico, ha visto la sua vita spegnersi improvvisamente, lasciando la comunità senza parole. Questa drammatica perdita ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra esistenza e quanto siano importanti la sicurezza e la prudenza.

L'incidente mortale a pochi metri da casa. Una tragedia improvvisa, nel cuore della notte, ha sconvolto la comunità di Corsico, alle porte di Milano. Alessandro Nebbiolini, 24 anni appena compiuti, è morto dopo essere precipitato con la sua auto nelle acque del Naviglio, in via Alzaia Trieste, angolo via Oberdan. Era solo in macchina. Erano da poco passate le 2:30 del mattino di sabato 12 luglio. Un compleanno finito in tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Alessandro stava rincasando dopo una serata trascorsa con alcuni amici, forse proprio per festeggiare in anticipo il suo compleanno.