Alessio Cetra scomparso a 27 anni da Roma | Ha bisogno di farmaci potrebbe essere in pericolo

L'ansia cresce a Roma per Alessio Cetra, scomparso a soli 27 anni dal quartiere Laurentino. La sua famiglia è in agitazione, poiché ha urgente bisogno di farmaci e potrebbe trovarsi in grave pericolo. La sua ultima traccia lo colloca a Marino, alimentando l'apprensione e la speranza di ritrovare presto il giovane. Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti e come poter aiutare questa difficile ricerca.

