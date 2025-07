Cobret la nuova droga che spaventa l’Italia | cos’è come agisce e perché è così pericolosa

Il Cobret, una pallina marrone apparentemente innocente, sta emergendo come una delle nuove minacce nel panorama delle droghe italiane. Facile da fumare e dal rilassante effetto, nasconde un pericolo enorme: una forma di eroina più economica e subdola, capace di mettere a rischio la vita di chi ne fa uso. Ma cos’è esattamente il Cobret e perché rappresenta una vera emergenza per la nostra società?

Ha l’aspetto innocente di una pallina marrone, si fuma con un gesto apparentemente innocuo e promette rilassamento. Ma il Cobret è tutto fuorché leggero. Dietro il nome esotico si nasconde una nuova forma di eroina, più economica, più sporca, più subdola. È già considerata una delle droghe più pericolose in circolazione, e si sta diffondendo a ritmo inquietante nelle città italiane, tra piazze di spaccio e nightlife. Cos’è il Cobret e perché viene chiamato così. Il Cobret – o Kobret, in alcune varianti – è un derivato dell’eroina ottenuto dagli scarti della lavorazione dell’oppio, tagliato con materiali tossici per abbattere i costi. 🔗 Leggi su Panorama.it