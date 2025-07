Calciomercato Inter lo Stoccarda rifiuta l’offerta del Bayern per Woltemade osservato speciale anche dagli scout nerazzurri

Il calciomercato dell'Inter si anima con l'interesse del Bayern Monaco per Woltemade, il giovane talento osservato anche dai nerazzurri. Tuttavia, lo Stoccarda ha stoppato ogni trattativa, respingendo un'offerta da 45 milioni di euro. Un colpo di scena che potrebbe modificare gli equilibri di mercato e attirare l'attenzione di altri club interessati alle promesse del futuro. La sfida tra grandi si fa sempre più intrigante, e la lente d'ingrandimento rimane puntata su questo promettente attaccante.

Calciomercato Inter, Bayern Monaco punta Woltemade, ma lo Stoccarda rifiuta: offerta da 45 milioni rispedita al mittente. Il Bayern Monaco accelera sul mercato, ma incassa un primo secco rifiuto. Secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, il club bavarese ha presentato una proposta ufficiale da 45 milioni di euro (40 milioni fissi più 5 di bonus) per Nick Woltemade, promettente attaccante dello Stoccarda e punto fermo della nazionale Under 21 tedesca. Tuttavia, il VfB Stoccarda ha immediatamente respinto l'offerta, giudicandola insufficiente. L'operazione, che prevedeva un pagamento suddiviso in quattro rate, è stata discussa tramite videoconferenza tra i vertici dei due club.

