Calciomercato Milan la richiesta di Vlahovic alla Juventus per la risoluzione

Nel vivace calciomercato estivo, il nome di Dusan Vlahovic continua a far parlare gli appassionati di calcio. La richiesta di risoluzione con la Juventus apre uno scenario affascinante, con il Milan pronto a inserirsi nella corsa. L’entourage del serbo lavora per definire una buonuscita, alimentando le speranze di un suo possibile trasferimento in rossonero. Resta da scoprire se questa trattativa prenderà quota nelle prossime settimane.

Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questo calciomercato estivo? Intanto, l'entourage del serbo è in contatto per la buonuscita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, la richiesta di Vlahovic alla Juventus per la risoluzione

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - vlahovic - juventus

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato, @fraletizia: "#Vlahovic? Il @acmilan aspetta la Juventus" - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

Clamorosa indiscrezione di Sky! La situazione tra #Vlahovic e la #Juventus è in evoluzione Il #Milan resta alla finestra: sarà il momento giusto per affondare il colpo? ? Dite la vostra nei commenti! #Calciomercato #ACMilan #acmilaninside Vai su Facebook

Nuovo contatto Vlahovic-Juventus, braccio di ferro milionario per l'addio: si tratta sulla buonuscita, il Milan osserva; Juventus, Vlahovic dentro o fuori: e il Milan aspetta al varco; Calciomercato Milan: Vlahovic nel mirino di Allegri, ma la concorrenza è agguerrita.

Juventus, Vlahovic dentro o fuori: e il Milan aspetta al varco - Situazione sempre più tesa fra la Juventus e Vlahovic, che punta a restare fino al 2026 per poi liberarsi a zero. Secondo calciomercato.com

Juve, Vlahovic punta ad andare in scadenza: Milan unica via d'uscita? - Dusan Vlahovic si starebbe avviando verso un vero e proprio scontro con la Juventus: come riportato da "Calciomercato. Da tuttojuve.com