CortoCircuito Film Festival Milano | la seconda e ultima giornata

Tanti autori e talenti emergenti hanno dato vita a un festival vibrante, ricco di emozioni e innovazione. La prima edizione di CortoCircuito Film Festival a Milano si è conclusa con successo, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano. Un’occasione imperdibile per scoprire il futuro del cinema breve e celebrare la creatività italiana in tutta la sua forza e originalità . E chissà quale sarà la prossima avventura di questa vibrante rassegna...

Si è conclusa venerdì 11 luglio la seconda e ultima giornata della prima edizione CortoCircuito Film Festival, che ha visto L'Anteo Palazzo del cinema ospitare la selezione più attesa dell'evento: il concorso italiano. Otto corti nostrani recenti, chiamati non solo a contendersi i premi assegnati da una giuria di addetti ai lavori, ma anche a rappresentare la nuova generazione creativa del cinema breve (e non) contemporaneo. Tanti autori e filmmaker hanno avuto il privilegio di vedere le loro opere in un contesto prestigioso come l'Anteo, ma non solo: il festival ha accolto anche gli ultimi ospiti per dei panel incentrati sulle professioni del settore cinematografico, in cui non sono mancate occasioni di scambio e di confronto con cinefili e appassionati.