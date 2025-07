Chiara Poggi News | In Bocca Trovato Dna Maschile Ignoto!

Dopo 18 anni dal tragico delitto di Chiara Poggi a Garlasco, una scoperta rivoluzionaria riaccende le speranze di fare luce sul caso: una traccia di DNA maschile ignoto è stata trovata sul tampone orale della vittima. Questa importante novità potrebbe cambiare le carte in tavola, aprendo nuovi scenari e lasciando aperta la possibilità di una verità ancora nascosta. La vicenda si infittisce di mistero e attesa.

Diciotto anni dopo quel tragico giorno d'estate a Garlasco, la cronaca nera italiana si riaccende con un'ipotesi che potrebbe cambiare il racconto di uno dei casi più discussi di sempre. Sul tampone orale prelevato alla vittima, Chiara Poggi, è stata individuata una traccia di DNA maschile sconosciuto. Una scoperta che, se confermata, potrebbe riscrivere la storia dell'omicidio. A far discutere non è solo il ritrovamento, ma anche il fatto che questo tampone non era mai stato analizzato prima.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

