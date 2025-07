Quello di Soci è l' oratorio dell' anno | il premio

Un esempio di passione e impegno che illumina la comunità, l’oratorio di Soci, Bibbiena, si è distinto come Oratorio dell’anno, ricevendo il prestigioso riconoscimento dal Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo. Questo premio celebra non solo la dedizione quotidiana, ma anche la capacità di trasformare lo sport in un potente strumento di speranza e crescita umana, nel segno del Vangelo. Nelle motivazioni si legge...

COMPLIMENTI AL PARROCO DON JOSÈ E A TUTTO L'ORATORIO DI SOCI PER IL MERITATO E IMPORTANTE PREMIO Vai su Facebook

