Firenze orchestre giovanili internazionali in concerto in Piazza della Signoria

Firenze si prepara a vivere emozioni straordinarie con un weekend all’insegna della musica internazionale. Dal 14 luglio, Piazza della Signoria ospiterà una serie di concerti imperdibili, iniziano con la City of Belfast Youth Orchestra, che incanterà il pubblico alle ore 21. Un’occasione unica per ascoltare giovani talenti provenienti da tutto il mondo, in un’ambientazione storica mozzafiato. La magia della musica giovanile inizia qui: lasciatevi coinvolgere e scoprite il talento che unisce culture e cuori.

Firenze, 12 luglio 2025 - Orchestre Giovanili Internazionali in concerto in Piazza della Signoria. Primo appuntamento lunedì 14 luglio, alle ore 21, la City of Belfast Youth Orchestra, formazione giovanile proveniente dall'Irlanda del Nord, aprirà la triade di concerti della nuova settimana musicale curata dal Festival internazionale delle Orchestre Giovanili. All'ombra del Perseo celliniano e del Ratto delle Sabine del Giambologna, gli oltre 80 giovani musicisti irlandesi saliranno sul palcoscenico della Loggia dei Lanzi, guidati da Paul MacBride. Il concerto si apre con l'esecuzione dell'Ouverture dall'opera Ruslan and Ludmilla, scritta nel 1842 dal compositore russo Michail Ivanovic Glinka, portavoce del Romanticismo nazionale sovietico; dalla Russia alla Francia, con la pianista e compositrice Cécile Louise Stéphanie Chaminade e il suo Concertino per Flauto e orchestra, solista della serata fiorentina Harry Douglas; dai classici alle colonne sonore con John Barry e il suo capolavoro del 1985 Out of Africa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, orchestre giovanili internazionali in concerto in Piazza della Signoria

