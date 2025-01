Milei | con me Trump Musk Meloni Orban

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.05 "Non mi sento solo. Il mondo ha abbracciato l'Argentina. Ho trovato compagni in tutti gli angoli del pianeta,dal meraviglioso Elonalla mia cara amica Giorgia, da Bukele in El Salvador ain Ungheria, da Netanyahu in Israele anegli Usa". Così il presidente argentinoa Davos,dove ha attaccato "l'agenda woke" che ha definito "un cancro", "un virus mentale" del nostro tempo. "Forum come questo sono stati protagonisti della sinistra agenda woke" che fa danni all'Occidente, ha detto.