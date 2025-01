Biccy.it - Michele stacca dopo il caos a U&D: beccato con un altro tronista

Il percorso daa Uomini e Donne è iniziato nel migliore dei modi perLongobardi. Tanti complimenti sui social, grande attenzione dei media per il ritorno di Longobardi nel programma marianoche aveva partecipato come corteggiatore, peccato però che il finale non sia andato altrettanto bene. Una corteggiatrice del giovane napoletano e una ragazza esterna alla corte di Maria De Filippi hanno rivelato di aver chattato con lui, che pare abbia usato un profilo fake sui social. Il trono è finito definitivamente quando le corteggiatrici rimaste hanno deciso di lasciare il programma alla luce di queste rivelazioni inaspettate.Come prevedibile un’ondata di critiche, attacchi e prese in giro ha investito Longobardila sua uscita, lui però invece di fingere di nulla è intervenuto sui social per chiedere scusa: “Quando si commette un errore, è doveroso assumersi le proprie responsabilità, riconoscendo le colpe senza cercare di scaricarle sugli altri, per quanto possano essere stati scorretti o opportunisti.