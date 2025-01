Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha minacciata durante la partita”. Kichenok rivela perché non ha stretto la mano a Mladenovic agli Australian Open 2025

Lyudmylaha svelato i motivi per cui ha deciso di non stringere laa Kristinadopo l’incontro di doppio giocato, in una scena che ha suscitato parecchio imbarazzo tra il pubblico presente.aveva dichiarato subito dopo la vittoria di considerarsi lei quella offesa dal comportamento avversario. Ma tramite una storia pubblicata sui social, l’ucraina è tornata sulla questionendo cos’è accadutoil match: “Ho subito minacce verbali dirette”.Le due tenniste si sono affrontate a Melbourne nel doppio femminile deglicon la francese che in coppia con Zhang ha avuto la meglio al terzo turno. A fine gara, l’ucraina si era rifiutata di stringere laall’avversaria in modo plateale sotto rete con quest’ultima che nell’intervista post match aveva spiegato il proprio punto di vista, parlando di un comportamento antisportivo delle altre due atlete: “Dovrei essere io quella offesa“, aveva affermato davanti al pubblicoo.