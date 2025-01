Game-experience.it - Marvel’s Wolverine, Insomniac Games non conferma o smentisce l’uscita nel 2025

Leggi su Game-experience.it

Il mistero sulla data di uscita dicontinua ad incuriosire i fan. Difatti dopo il teaser iniziale del 2021 e l’attesa generata dai successi diSpider-Man, la community si chiede quando finalmente potrà giocare al prossimo titolo di.Tuttavia, il team di sviluppo ha adottato una politica di silenzio assoluto, lasciando spazio solo a speculazioni e voci di corridoio. Con un entusiasmo “contenuto” dagli stessi creatori, l’unica certezza è che bisognerà attendere ancora per saperne di più.è stato annunciato durante il PlayStation Showcase del 2021, descritto allora come in una fase di sviluppo iniziale. Nel frattempo,era impegnata nella produzione diSpider-Man 2, uscito con successo nel 2023. Ora che lo studio non prevede contenuti aggiuntivi per il sequel di Spider-Man, i riflettori si sono spostati completamente su