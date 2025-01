Oasport.it - LIVE Anadolu Efes-Milano 110-66, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: tracollo milanese ad Istanbul

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO DALLE 20.30Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.L’esce dalla serie di cinque sconfitte consecutive e torna in corsa per i playoff., invece, è al secondo ko di fila pesante dopo quello con il Partizan e la prossima settimana al Forum arriva il Panathinaikos.Tra le fila diovviamente non si salva nessuno. Ci sono 13 punti per Armoni Brooks e 10 per Zach LeDay.L’gioca una partita perfetta con 17/27 dall’arco e con ben sette giocatori in doppia cifra. Il migliore è Rodrigue Beaubois con 18 punti.FINISCE QUI! L’domina per quaranta minuti ed infligge una sconfitta pesantissima all’Olimpia.110-66 Due liberi di Caruso.110-64 Ancora Bryant con la tripla.