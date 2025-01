Labbra in primo piano | come prendersene cura e proteggerle in inverno

Leggi su .com

Life&People.it Vi siete mai chiesti perché le vostretendono a screpolarsi e spaccarsi, anche se la vostra pelle è grassa? Freddo, clima secco, danni del sole sono solo alcune delle ragioni per cui lepotrebbero risultare secche e screpolate,inè importante, al pari dell’attenzione che rivolgiamo alla pelle del viso e del corpo. Bastano alcuni semplici passaggi per mantenere le vostremorbide e lisce.prendersidelle proprie?Le, a differenza della pelle del resto del corpo, non contengono ghiandole sebacee. Queste ghiandole microscopiche si aprono nei follicoli piliferi e, normalmente, producono l’olio che mantiene la pelle morbida e idratata. Quando istintivamente ci lecchiamo leper mantenerle idratate, in realtà, le secchiamo ancora di più.