La Lega segue Trump e propone di fare uscire l’Italia dall’Oms

Dopo la decisione di Donalddigli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ladel vicepremier Matteo Salvini ha presentato un ddl al Senato chiedendo che ancheesca dall’agenzia delle Nazioni Unite. Il testol’abrogazione del decreto legislativo del 1947 cheall’Oms. Da quando il governo Meloni è in carica, i rapporti con l’agenzia dell’Onu si sono deteriorati: a maggio del 2024 il Paese non ha approvato l’ultimo piano pandemico.La: «Confidiamo che dagli alleati ci sia condivisione»Il senatore Claudio Borghi e il deputato Andrea Bagnai hanno presentato la posizione dellain una conferenza stampa a Montecitorio. «Confidiamo che dagli alleati ci sia condivisione», hanno affermato. «mo di tutto perché venga calendarizzato al più presto», auspicando che il governo decida di «assumere un’iniziativa propria e seguire per decreto quanto stanno facendo con velocità gli Stati Uniti».