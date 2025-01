Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: l’attaccante francese al lavoro alla Continassa. Il VIDEO scatena i tifosi bianconeri

di RedazionentusNews24si allenain vista della sfida contro il Napoli. Ilpubblicato dal club bianconero sui socialArrivano buone notizie per Thiago Motta in vista della sfida di campionato trae Napoli, in programma sabato 25 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona. E’ arrivata l’ufficialità del nuovo acquisto di mercato,si è allenatoed è subito a disposizione dell’allenatore.??? alal JTC?? pic.twitter.com/9IyYzDcqtJ—ntusFC (@ntusfc) January 23, 2025 Queste le sue prime immagini al JTC.arrivato dal PSG sarà subito disponibile per il big match di sabato trae Napoli.Leggi suntusnews24.com