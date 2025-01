Linkiesta.it - Il caso Almasri e il nostro gioco delle tre carte sui trafficanti

La Corte penale internazionale ha chiesto ieri spiegazioni all’Italia suldel presunto torturatore libico Najeem OsemaHabish – detto anche, come usa da quelle parti, capo della polizia – che avevamo accidentalmente arrestato sabato e che martedì ci siamo prontamente lasciati scappare, riaccompagnandolo pure a casa con un aereo di stato, nonostante il mandato di cattura pendente su di lui per crimini di guerra e contro l’umanità. Come qui avevo segnalato già ieri, tutta la storia è talmente piena di cose che non tornano da suscitare imbarazzo nel darne conto anche solo per sommi capi: dal fatto che un simile soggetto fosse venuto in Italia per andare allo stadio con tre amici a vedere Juventus-Milan (lascio all’intelligenza del lettore indovinare di quale squadra potesse essere tifoso) al fatto che pure quei tre siano stati immediatamente espulsi e rimpatriati (per una volta che i centri albanesi potevano tornare utili a qualcosa, niente); dal cosiddetto «errore procedurale» che ne ha permesso l’immediata scarcerazione al lungo silenzio del ministro della Giustizia che sembrerebbe alla base del suddetto errore.