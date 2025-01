Gqitalia.it - I migliori pantaloni della tuta per fare un figurone anche fuori casa

Isi trovano praticamente nel guardaroba di tutti. Da qualche anno stannotornando alla ribalta. La cosa ha il suo perché: comodissimi ed eleganti, questi capi fanno sempre più parte degli outfit quotidiani. Icomodi, detti"sweatpants", non sono più solo una cosa da sportivi, anzi si possono tranquillamente abbinare a una felpa con cappuccio, magari a una bella camicia e a un paio di sneaker. Insomma, ie le tute sono immancabili per stare perfettamente tra il casual e l'elegante, come può testimoniare, fra i tanti,Justin Bieber.A ogni modo, per poterli indossare al meglio, bisogna prestare attenzione a diversi dettagli, quali taglio, colore e materiale.