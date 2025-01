Tvzap.it - “Grande fratello”, Javier e Zeudi sempre più complici: dubbi e desideri dopo la notte insieme

News tv. "", più la. Già da qualche tempo i telespettatori del reality show di Canale 5 hanno cominciato a notare una certa innegabiletà tra due dei coinquilini. Inizialmente i due erano entrati in confidenza in modo scherzoso, ma ora qualcosa sembra cambiato ed entrambi devono fare i conti con i propri sentimenti. Alla curiosità di scoprire se tra i due possa nascere un legame profondo si sommano i timori per le possibili reazioni di altri concorrenti. Ecco cosa hanno svelato nelle ultime ore. "", si confidano Le dinamiche nella casa del "" sono in continuo cambiamento, e stavolta sembra che ad prendere una piega inaspettata sia stato il rapporto tra Di Palma e Martinez.