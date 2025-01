Isaechia.it - Grande Fratello, Javier e Zeudi confusi dalla nuova piega del loro rapporto: “E’ iniziato come uno scherzo, ma…”

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delMartinez eDi Palma hanno confidato agli altri inquilini lesensazioni dopo quanto accaduto nel corso della notte.Dalle 3 alle 6 del mattino di ieri, 22 gennaio,– che ha all’attivo già numerosi flirt nella Casa – e– che in passato ha baciato Helena Prestes e Alfonso D’Apice – sono rimasti avvinghiati a letto (QUI il video). “Che strano, ca**o.ma che cosa sta succedendo? Non mi va staccarmi!“, le parole dell’argentino alla coinquilina, che ha risposto: “E menomale (.) Che buono il tuo profumo (.) Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Saisi dice a Napoli? Sto letto tiene o’ zucchero. Perché è piacevole stare qua“. Ilavvicinamento, natounoad Helena (attualmente “confinata” in Tugurio), con il passare del tempo si è trasformato in qualcosa che ha messo in discussione isentimenti.