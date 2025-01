Lettera43.it - Giorno del ricordo: cosa si commemora

Leggi su Lettera43.it

Anche quest’anno si celebra ildel, una ricorrenza istituita per mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo forzato degli italiani dalle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nel secondo dopoguerra. La legge istitutiva della giornata sottolinea la necessità di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale».Chesono le foibe: luoghi di tragedia e memoriaCerimoniativa per le vittime delle foibe (Imagoeconomica).Le foibe sono cavità naturali tipiche del terreno carsico, presenti principalmente in Istria e Friuli Venezia Giulia. Il termine foiba deriva dal dialetto giuliano, a sua volta originato dal latino fovea, che significa fossa o cava.