Europa League AZ Alkmaar-Roma 1-0

20.40sconfitta di misura in Olanda. Primo tempo di predominio per gli olandesi, anche se occasioni vere non ce ne sono. Ne avrebbe una, vicino all'intervallo, Meerdink,ma il sinistro ravvicinato è da dimenticare. Giallorossi più vivaci nella ripresa. Girata di Dybala ispirato da Angelino, alto. Particolarmente attivo l'esterno spagnolo, i compagni non raccolgono i suoi suggerimenti. Tutto sembra indicare il pari, ma all'80' buona trama per l'AZ, Wolfe offre a Parrott che spinge in rete. Soulé e Dybala cercano il pari, senza fortuna