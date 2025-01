Ilrestodelcarlino.it - Esselunga apre dopo 25 anni: "Caprotti ci teneva tantissimo. E’ un traguardo importante"

venticinquedi attesa, battaglie legali, l’intervento dell’Antitrust, una sentenza del Tribunale di Bologna e una del Consiglio di Stato, Modena ha il suo secondo supermercato. L’apertura di ieri in Strada Canaletto Sud segna il capitolo conclusivo di una vicenda che ha attraversato un quarto di secolo di storia cittadina, iniziata quando il fondatore Bernardoacquistò l’area nel 2000 con l’obiettivo di espandere la presenza del gruppo in città. Un’inaugurazione che ha richiamato centinaia di modenesi, in fila già dalle prime ore del mattino per varcare la soglia del punto vendita di 2.500 metri quadri, dotato di un parcheggio da 477 posti auto. A dirigere il traffico anche gli agenti della polizia locale. Al taglio del nastro erano presenti Marina, presidente esecutivo del gruppo ed erede del fondatore, accompagnata dalla madre Giuliana Albera.