Elodie | Non voterei per Elly Schlein le manca il carisma Giorgia Meloni? Lei ce l’ha eccome ma io mi sento di sinistra

L’11 febbraio tornerà sul palco dell’Ariston con il brano “Dimenticarsi alle 7“: “Sanremo fa parte di un progetto più ampio, in primavera uscirà il mio nuovo album e a giugno mi aspettano due stadi, Milano e Napoli. Mi sto evolvendo, voglio raccontarmi, esplorarmi, capire come sono fatta e dar voce alle tante donne diverse che si muovono dentro di me. Non mi annoierò”, spiegain un’intervista al magazine D di Repubblica.A fare il tifo per lei ci sarà Andrea Iannone, il pilota a cui è legata sentimentalmente da più di due anni: “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui. Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara.