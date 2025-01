Lanazione.it - Due bambine ad Auschwitz, incontro a Firenze con le sorelle sopravvissute alla Shoah

, 23 gennaio 2025 - Duead. Andra e Tatiana Bucci, dueche vissero gli orrori del l’Olocausto sulla loro pelle. Avevano solo 4 e 6 anni quando vennero portate nel campo di sterminio. Riuscirono a sopravvivere perché, scambiate per gemelle, vennero tenute in vita per essere utilizzate come cavie per gli esperimenti di Mengele. "Era la sera del 28 marzo 1944, eravamo già a letto quando la mamma ci svegliò e ci vestì in fretta – racconta Tatiana -. Fummo portati con una camionetta nei sobborghi di Fiume, insieme a tanti altri ebrei arrestati. Il giorno ci portaronostazione di Trieste dove, ancora oggi, c’è un binario sotterraneo, in modo che nessuno poteva vedere partire i convogli. Sul treno la mamma ci teneva strette a sé, ricordo di non aver mai pianto".