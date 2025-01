Oasport.it - Dorothea Wierer quarta nella sprint di Anterselva dopo una super gara sugli sci. Domina Jeanmonnot

Ad(Bolzano) si apre la sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon:7.5 kmfemminileconferma il piazzamento dell’ultima(la mass start di Ruhpolding), chiudendo ai piedi del podioprova vinta dalla francese Loudavanti alle tedesche Selina Grotian e Franziska Preuss. Buone notizie in casa Italia per la prova corale delle azzurre: vanno a punti Martina Trabucchi, 20ma davanti a Michela Carrara, 21ma, ed Hannah Auchentaller, 30ma, mentre restano fuori dalla top 40 ma si qualificano per la pursuit di sabato anche Samuela Comola, 46ma, e Rebecca Passler 51ma.Le tre atlete sul podio odierno trovano tutte lo zero al poligono: la vittoria va alla transalpina Lou, che fa segnare il secondo temposci, andando a vincere in 21’09?5, battendo le tedesche Selina Grotian, seconda a 7?2, e Franziska Preuss, terza a 16?7.