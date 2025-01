Cosenza neonata rapita lascia clinica

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 La piccola Sofia hato laSacro Cuore di. La, sequestrata e liberata dopo poche ore dalla Polizia, è uscita in braccio al padre. La mamma seguiva, visibilmente provata."Ci stiamo riprendendo. Grazie a tutti,soprattuto ai miei angeli", ha detto parlando delle agenti di Polizia. Domani udienza di convalida per Rosa Vespa,51 anni,e il marito Acqua Moses, 43 anni,senegalese,fermati per il rapimento della. Ancora da chiarire il ruolo dell'uomo: avrebbe detto di ignorare che la bimba non era sua figlia