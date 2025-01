Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, il presidente sospeso Yoon Suk-yeol non collabora con la giustizia e i pm chiedono ufficialmente la sua incriminazione per abuso di potere e insurrezione

Svolta nell’indagine penale a carico deldelladel SudSuk-. L’agenzia statale sudna anti-corruzione ha trasferito alla procura l’indagine sul fallito tentativo d’imporre la legge marziale del, chiedendo che venga incriminato perdi. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa Yonhap secondo cui “l’Ufficio per le indagini sulla corruzione dei funzionari di alto rango (CIO) ha dichiarato di aver trasferito tutti i documenti dell’indagine alla procura, per un totale di oltre 30.000 pagine suddivise in 69 volumi”. Può sembrare qualcosa di scontato ma così non è. Il CIO, infatti, non ha ildi emettere un’contro une quindi l’aver trasferito il fascicolo alla Procura, la quale può farlo, è il sintomo che l’indagine è arrivata al punto di svolta.