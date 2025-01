Oasport.it - Calcio femminile, big match tra Juventus e Inter nella 16ma di Serie A. La Roma sfida il Milan

Leggi su Oasport.it

Un weekend spartiacque? In un certo sì. Manca sempre meno all’inizio della sedicesima giornata valida per laA 2024-2025 di. Un turno estremamente importante, in quanto sarà caratterizzato dalla grandetrad’inizio venerdì 24 gennaio ore 18:30), rispettivamente la prima e la seconda della classe, al momento divise solo da quattro punti.La Vecchia Signora, capolista a quota 38, ha perso terreno lo scorso fine settimana rimediando la prima sconfitta del Campionato, cadendo sul campo dellaper 3-1. Un K.O che ha permesso alla compagine nerazzurra di avvicinarsi alla vetta, sfruttando il successo di misura contro il Como. Inutile dire che un esito positivo consentirebbe alle lombarde di insidiare il primo posto, dando una grande scossa ad un Campionato che sembrava aver preso una direzione ben definita.