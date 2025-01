Screenworld.it - Bob Dylan: un enigma di puro cinema

Bobè sempre stato tutto e nulla al tempo stesso. Un uomo velato dalla sua natura di artista a tutto tondo, capace di contemplare la propria personalità soltanto quando filtrata da occhi altrui. Per un’anima così complessa, ilnon poteva essere altro che l’ennesima fascinazione: il legame trae la settima arte è un gioco di riflessi mirabolanti e di curiose digressioni, la faccia più bella di un mistero ancora da svelare. A Complete Unknown, nelle sale dal 23 gennaio per Searchlight Pictures, ne rappresenta forse lo slancio fondamentale: Timothée Chalamet incarna il giovane Bob, “the one who goes electric” tra i club newyorkesi, in un’ascesa lunga 5 anni – fino al 1965.Una manciata di istanti per una carriera pluridecorata e ammirata persino oltre la sfera musicale, necessari per risalire all’origine di un talento che si fonde all’arte tutta, destinato a evadere in eterno dallo spettro della normalità.